Le Iene, "spero che il peggio sia passato": Giulio Golia rompe il silenzio sul coronavirus

Il coronavirus, come è noto, non ha risparmiato neppure Giulio Golia, l'inviato de Le Iene, che aveva rivelato in prima persona di essere risultato positivo. E ora, dopo lunghi giorni di silenzio, Golia è tornato a farsi sentire, a rispondere ai suoi fan che preoccupati gli chiedevano aggiornamento sui social: "Spero che il peggio sia passato", ha scritto su Facebook a poche ore dalla puntata de Le Iene di oggi, martedì 13 ottobre. Il tutto in un post in cui ha scritto: "Buongiorno. In tanti mi chiedete delle mie, anzi, nostre condizioni mediche". La risposta, fortunatamente, è semplice: "Sto molto meglio". Ora, si aspetta soltanto un suo ritorno in studio al programma simbolo di Italia 1.

