Loredana Lecciso, una bomba su Alfonso Signorini: "Mi ha cercato. Ma poi...", capito?

Loredana Lecciso vuota il sacco sul Grande Fratello Vip. La compagna di Al Bano confessa di essere stata contattata da Alfonso Signorini per diventare opinionista del programma di Canale 5, poi però qualcosa è andato storto. "Signorini mi ha chiamata dicendomi che ipotizzava per me il ruolo di opinionista…Ma poi, così come si è fatto vivo, è sparito, non l’ho più sentito e non se n’è fatto niente", ha ammesso in un'intervista al settimanale Oggi.

La showgirl non ha mai nascosto di essere sempre stata tra le prime scelte della produzione del Gf, che l'ha corteggiata fin dal primo anno. “Non dovessero chiedermelo anche il prossimo anno, credo che mi offenderei", ha anche aggiunto. Ma la Lecciso è andata oltre e ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa sulla conduzione di Signorini: "Ha qualche sbalzo d’umore…Forse si fa condizionare dall’andamento degli ascolti, è umano".

