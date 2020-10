Federica Panicucci, impensabile gaffe: "Non sarà mica la sua amante?", e fugge dallo studio. "Da sotterrarsi"

22 ottobre 2020 a

In occasione dell'uscita del suo libro, Chiedetemi se sono felice, Federica Panicucci si racconta. Lo fa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove la conduttrice di Mattino 5 spazia a tutto campo. Sul libro spiega: "Era un sogno che covavo da tempo, sentivo il bisogno, anche a seguito delle tante domande che spesso mi sento rivolgere, di raccontare la mia esperienza". Ma l'aneddoto più interessante, forse, è relativo a una gaffe in cui era incappata agli albori della sua carriera. "Ero agli inizi della mia carriera televisiva e lavoravo in una piccola tv privata - premette -. Tra i miei compiti c’era quello di accompagnare gli ospiti al loro posto. Arriva un signore di una certa età con una signora che stava un po’ a distanza e io le dico: Venga signora può sedersi anche lei qui a fianco. Vedo lui un po’ titubante, allora insisto e per fare la spiritosa gli dico: La faccia sedere pure qui vicino, non sarà mica la sua amante?. Tutti e due diventano rossi e praticamente scappano via. Evidentemente, senza volerlo, ci avevo azzeccato. Avrei voluto sprofondare sotto terra", ha concluso Federica Panicucci.

