Mara Venier, a Domenica In la "staffetta". Indiscrezione clamorosa dalla Rai: chi la sostituirà

Prove tecniche di staffetta. Dal 2 al 5 dicembre Mara Venier e Carlo Conti condurranno insieme lo Zecchino d'oro e secondo NuovoTv i loro destini professionali potrebbero intrecciarsi e incrociarsi di nuovo tra qualche mese: Zia Mara ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla conduzione di Domenica In e dal prossimo autunno potrebbe essere proprio Conti a prendere le redini del salotto più storico e famoso della tv italiana.

Per Conti, ormai garanzia assoluta alla conduzione di corazzate come il Festival di Sanremo e prime serate "top" come Tale e quale show, la sfida della domenica pomeriggio sarebbe decisamente uno stimolante. "ritorno al futuro": il presentatore fiorentino aveva già guidato due volte Domenica In nell'ormai lontano biennio 2000-2001, agli albori della sua carriera in Rai.

