Rai 1, Dagospia: "Duro scontro tra Amadeus e Stefano Coletta". Si mette male, occhio a Sanremo

L’indiscrezione fa tremare il mondo della televisione. Si tratta di una bomba di Dagospia: la più classica, temuta, indiscrezione che viene pubblicata sul sito di Roberto D’Agostino. Usiamo il condizionale: ci sarebbero tensioni tra Stefano Coletta e Amadeus. Sul sito di D’Agostino si legge: “Spifferi dal quinto piano di viale Mazzini, clima teso tra Amadeus e Stefano Coletta (direttore di Rai 1, ndr). Ciò sarebbe uno scontro acceso tra il direttore e il responsabile artistico del Festival di Sanremo. Cosa ha fatto scattare la scintilla?”. Tensioni, ovviamente, relative alla prossima kermesse dell'Ariston.

E subito cala il gelo. Questo interrogativo, sicuramente, lascia molti addetti ai lavori senza parole. Davvero tra il conduttore di Rai 1 e il suo direttore c’è un po’ di tensione? All’orizzonte, per la Rete ammiraglia Rai, c’è uno dei Festival di Sanremo più difficili di sempre. Il coroanvirus, come si sa, ha cambiato il modo di fare televisione e spettacolo. Per adesso, l’unica notizia sicura è legata allo slittamento di Sanremo, che dovrebbe andare in onda durante la prima settimana di marzo. Pandemia permettendo. Insomma, si naviga a vista.

