Fabio Fazio, Daniele Luttazzi picchia duro: "Brodino della nonna. Chi e perché lo piazzò in quel programma". Capito?

Nel mirino di Daniele Luttazzi, sul Fatto Quotidiano di oggi, martedì 3 novembre, la televisione italiana che, come da titolo del suo commento, "ama i comici surreali: sono così buoni che non urtano nessuno". Evidente un riferimento polemico alle vicende che lo hanno coinvolto in passato. Ma tant'è. Al di là di questo, Luttazzi fa una lunga serie di esempi di comici "surreali" amati dalla tv e altri, meno surreali, che per questo furono accantonati. Fino a quando si arriva a parlare di Fabio Fazio, che agli albori della sua carriera si spendeva in imitazioni. E Luttazzi ricorda: "Trent'anni fa, qualcuno fece Gigi Marzullo che intervistava Hitler e Gesù, e il produttore di quel programma, Parenzo, lo censurò mettendo al suo posto una parodia bonaria di Marzullo fatta da Fabiofazio (lo scrive tutto attaccato, ndr)". E ancora, riprende Luttazzi: "Tarallucci, e infatti oggi Fabiofazio ospita Marzullo, in siparietti divisivi come il brodino della nonna", conclude Luttazzi tagliente. Fabio Fazio colpito e affondato.

