Carlo Conti col coronavirus, "condizioni peggiorate": ricoverato in ospedale, Tale e quale show stravolto

Peggiorano ancora le condizioni di Carlo Conti. Il conduttore Rai, positivo al coronavirus, è stato ricoverato in ospedale al Careggi di Firenze. Secondo Repubblica, le condizioni del presentatore, tra gli altri programmi, di Tale e quale show (di cui ha condotto l'ultima puntata da casa, già in isolamento) "sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa". La puntata di questa sera di Tale e quale show andrà in onda regolarmente: saranno i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, insieme a Gabriele Cirilli, a gestire le esibizioni dei concorrenti del torneo dei campioni. Pare che Conti si collegherà per un saluto.

