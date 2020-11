Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Todaro: "Prima della finalissima gira una voce", roba spinta in diretta?

Francesco Fredella 21 novembre 2020 a

Elisa Isoardi, stasera alla finalissima di Ballando con le stelle, dovrebbe a breve iniziare un nuovo programma. Titolo: Check-up, dovrebbe andare in onda ogni sabato mattina su Rai 1. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale Oggi, la conduttrice potrebbe fare i conti con uno stop. Un’indiscrezione, per adesso. Nulla di più. E non si conoscono ancora i reali motivi. La Isoardi non smentisce e non conferma, ma la spifferata lascia tutti senza fiato in viale Mazzini.

Sicuramente la Isoardi stasera sarà una delle protagoniste di Ballando con Raimondo Todaro. Finalissima. I fan della coppia, che potrebbe nascondere un flirt, sperano nel bacio. Magari in diretta e non dietro le quinte. Elisa e Raimondo, che ha no fatto i conti con un infortunio e poi con l’intervento per appendicite, devono convincere la giuria.

