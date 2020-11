Iva Zanicchi, le struggenti parole sul fratello morto: "Chi era Antonio per me"

Francesco Fredella 26 novembre 2020 a

a

a

La cantante, solo pochi giorni fa, aveva espresso preoccupazione per le condizioni di salute di suo fratello. Ieri, mercoledì 25 novembre, l’annuncio della morte. Iva Zanicchi lo fa con un post su Instagram. “Ti ho amato come una figlio”, scrive la cantante. Suo fratello è scomparso per Covid dopo un lungo ricovero in ospedale, le sue condizioni di salute sono precipitate nelle ultime 48 ore. Antonio, che era in pensione da molti anni, era cardiopatico. Soltanto pochi giorni fa la Zanicchi, che è stata ricoverata all’ospedale di Vimercate a causa de Covid, aveva detto di essere molto preoccupata per le condizioni di salute di suo fratello. E, infatti, in quell’occasione aveva rivelato: “Voglio dare il mio plasma, ho ancora un fratello all’ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico”.

"Gerry Scotti sì, io no". Iva Zanicchi, le pesantissime conseguenze fisiche del coronavirus

Iva, sempre nei giorni scorsi, ha raccontato la sua esperienza dopo il Covid che ha contratto diverse settimana fa. La Zanicchi è stata ricoverata all’ospedale di Vimercate dopo una polmonite bilaterale. “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Abbiamo fatto un raduno familiare per la Cresima del nipote di mia sorella”, aveva spiegato a La Stampa la cantante dicendo di aver usato sempre tutte le accortezze e le precauzione. In occasione di quell’intervista, la grande Iva aveva anche detto di essere preoccupata per sua sorella e suo fratello (che è scomparso oggi, 25 novembre 2020 ndr).

"Sono ancora viva grazie a lui, mi ha trascinato a fare la tac": la star di Italia 1 che ha salvato Iva Zanicchi dal Covid

Adesso la Zanicchi è negativa, ma il coronavirus ha lasciato il segno. “Mi sento come se mi fosse passato un camion addosso, ho debolezza”, racconta. Tutto il mondo della musica e della televisione, subito dopo il suo post su Instagram, l’ha inondata di messaggi di cordoglio per la scomparsa di suo fratello Antonio. Iva resta, sicuramente, una delle artiste più amate di sempre: trasversale, acclamata da grandi e piccoli (che hanno imparato ad apprezzarla anche grazie ai reality show e ai social, dove va fortissimo con i suoi video in cucina).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.