Morta Daria Nicolodi, madre di Asia Argento: "Cercherò di andare avanti, per i tuoi nipoti"

26 novembre 2020 a

Addio a Daria Nicolodi, morta nella mattinata di giovedì 26 novembre all'età di 70 anni, la regina del cinema horror italiano, attrice e sceneggiatrice e madre di Asia Argento. Proprio con Dario Argento iniziò la sua carriera nei thriller, nel 1974: conobbe il regista durante il casting di Profondo Rosso. Dunque, un lungo legame professionale e sentimentale. La notizia della morte è stata data proprio da Asia Argento, con un toccante post su Instagram: "Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria", ha concluso Asia Argento.

