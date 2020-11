Barbara Palombelli, l'avvocato contro Forum: "Mistifica la realtà giudiziaria". Alessandro Cecchi Paone costretto a intervenire

30 novembre 2020 a

Una difesa con i fiocchi quella che Alessandro Cecchi Paone ha riservato al programma di Barbara Palombelli in onda su Rete 4, Forum. Il giornalista, infatti, ha risposto a una lettrice sul settimanale Nuovo Tv, nell'angolo dedicato alla sua posta: "Il programma fa danni? Non sono d’accordo. Forum ha avvicinato il pubblico all’amministrazione quotidiana della giustizia”. La spettatrice, che di professione fa l'avvocato, aveva scritto: "Detesto Forum perché mistifica la realtà giudiziaria col risultato che la gente viene da me in studio dicendomi frasi surreali”. Cecchi Paone non la pensa così. Secondo lui, inoltre, la Palombelli ha saputo dare alla trasmissione "un taglio giornalistico". Dopo aggiunge: "Che poi alcuni non sappiano distinguere il vero dal verosimile è un altro discorso". Secondo la spettatrice, invece, andrebbe scritto nero su bianco che tutto quanto va in onda è un teatrino, visto che - secondo lei - il programma fa solo danni.

