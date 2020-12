Claudio Lippi, indiscrezione dai piani altissimi della Rai: il suo nome in lista per Sanremo 2021?

01 dicembre 2020 a

Mancano due settimane all'annuncio ufficiale dei 20 artisti che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo, la kermesse dell'Ariston condotta da Amadeus e in onda su Rai 1. Scontato, insomma, che impazzi il toto-nomi. La AdnKronos fa sapere che i venti verranno comunicati in diretta su Rai 1 nella serata del 17 dicembre, nel corso della finalissima di Sanremo Giovani (il Festival quest'anno andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021). E così, largo ai nomi che circolano. Alcuni canonici, scontati, ovvi, quali Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Bugo, Elodie e Diodato. Altri, invece, assolutamente impensabili. Tra questi ultimi spicca quello del conduttore Claudio Lippi, che potrebbe partecipare alla kermesse in veste di cantante. Nel caso, sarebbe davvero clamoroso.

