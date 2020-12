Morgan, che brutta fine: non paga gli alimenti? "Base d'asta 250 euro", cosa si vende la sua ex

Francesco Fredella 03 dicembre 2020 a

Jessica Mazzoli è furiosa. Adesso chiede il conto a Morgan. La loro storia, iniziata nel 2011 a X- Factor, è finita nella bufera dopo la nascita di Lara (che oggi ha 8 anni). La Mazzoli ha deciso di mettere all’asta alcuni beni del cantante (in suo possesso perché in regalo) per fare cassa. Jessica chiede per l’ennesima vota al suo ex soldi per il mantenimento della bambina. “Ho deciso di mettere all’asta una cintura che Loredana Bertè aveva regalato a Marco Castoldi (Morgan, ndr) ed il prezzo di partenza è di 250 euro. Poi con il prezzo di 1 euro in su ho messo all’asta una lettera d’amore che mi scrisse ai tempi di X-Factor. Me la mise in tasca”, racconta in esclusiva a Libero Jessica Mazzoli che continua a ribadire di non aver percepito per sua figlia alcuna somma da Morgan in questi anni.

“Ha pagato gli alimenti per nostra figlia ad intermittenza nel corso del tempo, dopo le sentenze del tribunale. Ma la vita va avanti e per crescere una figlia servono soldi ogni mese. Non ad intermittenza”, continua la Mazzoli. “Ultimamente, ad esempio, mi ha mandato 150 euro. Dovrebbe pagare 3 mila euro al mese, secondo quello che ha deciso il tribunale. Ma io sono andata incontro alle sue esigenze e gli ho detto che avremmo potuto dimezzare a 1500 euro la somma mensile”, racconta ancora l’ex di Morgan. Il braccio di ferro tra Jessica e il cantante continua. I rapporti sono tesissimi. E si attende, adesso, la replica di Morgan.

“I soldi che mi ha versato ad intermittenza per nostra figlia è come se non li avessi visti perché lui, in questi anni, ha continuato a lavorare e a partecipare a programmi televisivi dove - sono certa - che non va gratis”, puntualizza la Mazzoli. “Aveva detto pubblicamente di devolvere il chachet della partecipazione ad un programma a sua figlia Lara. Mia figlia sta ancora aspettando”, conclude la Mazzoli.

