Che tempo che fa, Nino Frassica spalla di Fazio e l'amara confessione: "Non è stata tutta rose rosse"

04 dicembre 2020 a

a

a

"La mia vita non è stata tutta rose rosse". Nino Frassica, ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Raitre e interprete del Maresciallo Cecchini nella serie di Don Matteo, fa un bilancio dolceamaro dei suoi 70 anni. Il successo in tv, arrivato negli anni 80 con Renzo Arbore, non gli ha fatto nascondere la durissima gavetta, in condizioni economiche precarie: "Ho fatto mille mestieri", spiega a Tv Sorrisi e canzoni. La prima esperienza al cinema? Dietro le quinte, anzi in sala: da strappa-biglietti a 18 anni. L'esordio da attore è arrivato in età matura, "quando già avevo i baffi", scherza con l'umorismo lunare e naif che è il suo marchio di fabbrica. "Devo dire grazie a Renzo Arbore che mi ha portato in tv. Ho fatto tanto varietà, fiction, tanti Don Matteo, Fazzi, Baudi, giochi a quiz, giochi senza quiz, giochi di mani giochi di villani, cabaret e chi più ne ha più ne ha". Ma Renzi resta Renzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.