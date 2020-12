Storie Italiane, Eleonora Daniele finisce in copertina così: una foto mai vista prima

Francesco Fredella 09 dicembre 2020 a

Per Eleonora Daniele è il primo Natale che festeggia con la piccola Carlotta, nata a maggio scorso dopo il matrimonio con Giulio Tassoni. La giornalista veneta è al settimo cielo e Diva e donna - nel numero in edicola - le dedica la copertina. “La gioia di mia figlia Carlotta illumina il Natale”, scrive il settimanale che ha intervistato uno dei volti più amati di Rai1. Eleonora è sempre in prima linea: inchieste, approfondimenti, cronaca. Ma nel suo Storie italiane - un vero gioiellino - non mancano momenti di svago con la cronaca rosa.

Tutti i più grandi personaggi dello spettacolo passano da lì: un salotto televisivo dove non si urla e ci si può raccontare tutto. Pensate alla storia di Paolo Mengoli, che proprio alla Daniele - per la prima volta - ha svelato il dramma personale dopo aver scoperto che sua figlia non lo è dal punto di vista biologico. La Daniele, in diretta con ascolti altissimi, è una vera stakanonista: lo sa anche la piccola Carlotta, nata alla fine della scorsa stagione di Storie italiane dopo la penultima puntata. Rigorosamente in diretta.

