Non è l'Arena, "se non sono rose saranno querele". Massimo Giletti, le risse tra Daniele Leali e Nunzia De Girolamo costano caro

Risse e querele incrociate a Non è l'Arena, il talk di Massimo Giletti della domenica sera su L7. Nelle ultime due puntate ha tenuto banco tra i tanti temi quello di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato da due ragazze di violenza sessuale: una sarebbe avvenuta a Terrazza Sentimento, l'attico extra-lusso di Genovese a Milano, con vista Duomo. E l'altro a Ibiza, durante un'altra festa scatenata a Villa Lolita. In studio ospite fissa è Nunzia De Girolamo, in collegamento da Bali c'è invece Daniele Leali, amico di Genovese che ha partecipato alle serate nel mirino degli inquirenti. I due, sottolinea il critico televisivo Marco Castoro su Leggo, "se ne sono dette di tutti i colori. Accuse dirette e senza complimenti. Dalla droga agli abusi, dalle ragazze tossicodipendenti al Bunga Bunga. Visto che non sono rose... saranno querele". Profezia fin troppo facile, a giudicare da quanto andato in onda.

