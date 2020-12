Rita Pavone, la pazzesca confessione sulla morte: "Mi dispiacerà, però mi aspetta Dio"

12 dicembre 2020 a

Parole forti. Una confessione choc, che spiazza, che fa riflettere, quella di Rita Pavone, protagonista di All Toghether Now, che si è confessata in una intervista a DiPiù, in edicola da oggi, sabato 12 dicembre. Ha parlato della sua vita privata, del suo intimo, e quando le hanno chiesto se ha paura della morte ha risposto: "No, anche se la mia è stata una vita talmente bella che lasciarla mi dispiacerà moltissimo, ma mi aspetterà Dio". Un fatalismo che tocca il cuore, quello di Rita Pavone: "Credo negli angeli, proteggono le persone fino alla fine", ha aggiunto. Dunque, ha parlato del suo rapporto con la fede: "Dio è speranza, è forza - ha premesso -. Credere in lui è qualcosa di inspiegabile, viene da dentro. Non c’è logica nella fede, per sentirsi bene si ha bisogno di credere in qualcosa di più grande di noi", ha concluso Rita Pavone.

