Selvaggia Lucarelli contro Alessia Marcuzzi: "La conduttrice del programma più forcaiolo di tutti difende la De Girolamo?"

Vietato difendere Nunzia De Girolamo. Almeno secondo Selvaggia Lucarelli. Ma procediamo con ordine. Alessia Marcuzzi nelle ultime ore, in una story su Instagram, ha pubblicato il video in cui la De Girolamo, a Non è l'arena di Massimo Giletti in onda su La7 domenica 13 dicembre, lamentava come pochissimi giornali abbiano dato risalto alla notizia della sua assoluzione dalle accuse relative all'Asl di Benevento, dopo un lunghissimo iter processuale. Insomma, se ne deduce che la Marcuzzi condivida lo sfogo della De Girolamo. E a questo punto entra n campo la Lucarelli, che mostra di non aver apprezzato il gesto della Marcuzzi. E così, ecco che la firma del Fatto Quotidiano è passata all'attacco contro la Marcuzzi: "La conduttrice del programma più forcaiolo del mondo (che sarebbe Le Iene, ndr), con collezioni di condanne per cui nessuno ha mai chiesto scusa, condivide accuse ai giornali forcaioli...", commenta acida. Un attacco curioso, quello della Lucarelli, che - oltre che per Tpi.it - scrive proprio per Il Fatto Quotidiano, ossia il giornale più forcaiolo non del mondo, ma dell'universo.

