Che tempo che fa, Selvaggia Lucarelli affonda Luciana Littizzetto: "Non puoi fare quel che ti pare"

La vicenda è nota: dopo la battutaccia di Luciana Littizzetto sulla foto che ritraeva Wanda Nara come mamma l'ha fatta sopra un cavallo, quest'ultima la ha querelata. E della vicenda, la comica torinese è tornata a parlarne nella puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3 domenica 13 dicembre. "C'è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione, punto. È solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico", ha rilanciato la Littizzetto. Parole, però, contro le quali si scaglia Selvaggia Lucarelli, che di fatto prende le parti della moglie di Mauro Icardi, su Twitter: "A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che puoi parlarne come ti pare. E questo al di là della questione Wanda Nara", conclude Selvaggia Lucarelli.

