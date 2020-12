Sanremo 2021, "il Festival della rinascita": indiscrezioni, ecco chi spunta tra i big

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

a

a

Tutto pronto, o quasi. A Sanremo, da nostre fonti, sono già arrivati cinque dei 26 big che si sfideranno. Fedez e Francesca Michelin, Noemi, Erma Meta e Aiello: a quanto pare sono già pronti a salire sul palco dell’Ariston mentre Amadeus svelerà ufficialmente i nomi giovedì. Dieci saranno donne. “Sono due in più, proprio per il desiderio di dimostrare che questa sarà la rinascita della musica. Giovedì li presenteremo e ci diranno il titolo della loro canzone”, dice il conduttore. Che spera in un Festival-rinascita dopo l’anno orribile che il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus. “Il 70+1 vorrei che fosse il Sanremo della rinascita, in questo periodo così complicato con la musica che è morta per quasi un anno. E bisogna ripartire dai giovani: la lista dei 26 Big avrà una presenza di giovani altissima, perché il festival deve obbligatoriamente guardare al futuro. La media dell’età sarà tra le più basse mai registrate”, conclude Amadeus.

Torna Scherzi a parte e tra le vittime c'è ancora lei: la showgirl bionda che vuole andare a Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.