Uomini e Donne, addio al Trono di Gemma Galgani? La voce terremota lo studio della De Filippi

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

a

a

Adesso non si sono dubbi: Giorgio Manetti, lo storico fidanzato di Gemma Galgani, crede che non possa finire così all’improvviso il Trono Over di Uomini e Donne per Gemma. Secondo gli ultimi rumors che arrivano dal programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 potrebbe mollare dopo aver trovato un nuovo amore: Maurizio. “Andrei con i piedi di piombo. Non penso che possa lasciare”, dice Manetti a telefono. “Sono scettico”: le sue parole sono una vera cannonata nei confronti della Galgani, che dopo la storia platonica con Sirius (il toyboy ufficiale della Marina Mercantile) sembra aver ritrovato il sorriso con una cinquantenne di nome Maurizio. Molti lo associano proprio a Manetti, che puntualizza: “Di Giorgio ce n’è uno, basta”.

"Rapporti con due cavalieri". Caos in studio a Uomini e donne: segreti intimi, la dama Valentina in imbarazzo

Intanto, Giorgio è scomparso dai radar della tv ormai da anni, vive nella provincia di Firenze con la sua compagna che si chiama Caterina. “Mi sto dedicando al cinema rispolverando una vecchia passione”, racconta. Il suo nome, da pochi giorni, è tornato alla ribalta a proposito de L’Isola dei famosi. Il “gabbiano”, come il pubblico di Uomini e donne l’ha ribattezzato, dice che se dovesse andare alle Canarie (dove quest’anno si svolgerà il programma) seguirà il modello Raz Degan: la sua Isola dei famosi su molto solitaria e a contatto con la natura.

"Me lo ha detto la De Filippi": Gemma Galgani? Una bomba privatissima: "Perché ha perso la testa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.