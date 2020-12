Asia Argento, accuse-choc contro l'attrice: "Voleva mettermi le mani addosso, è borderline". Il vip che vuota il sacco

17 dicembre 2020 a

Voleva picchiarlo, Asia Argento. Ed Enrico Brignano prova ora a ricucire con l'attrice e regista romana. Intervistato dal Messaggero, il comico capitolino ricorda quando Asia avesse preso malissimo la sua difesa di Fausto Brizzi, finito nel tritacarne del #Metoo all'italiana (e poi uscitone indenne). "Lei non aveva capito la mia posizione e io forse non avevo capito bene la sua storia. È una donna impulsiva, un po' borderline. Io sono uno che sta sempre al centro, anche a tavola. Mai stato estremista. Solo su alcune cose non transigo: onestà e amicizia. Non sono uno stinco di santo, ma ho pagato i miei errori", spiega Brignano.

L'errore peggiore? "Una volta, parlando della Svizzera in un monologo, mi sono messo a ironizzare sul fatto che fosse un paese neutrale e ricchissimo, e che gli svizzeri ci trattano male. Mi sono ritrovato tutti contro". E sul Festival di Sanremo, a cui ha partecipato come ospite nel 2013 e nel 2016, taglia corto: "Non credo di tornare con questa gestione qua (del direttore artistico Amadeus, ndr). È come se hai una tavola da 12 e vengono a mangiare in 15".

