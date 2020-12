Fedez massacrato ancora da Selvaggia Lucarelli: "Se sei tanto bravo a fare beneficenza...", come risponde?

18 dicembre 2020 a

Non c'è pace per Fedez. Il caso è sempre quello della pacchianata a bordo della Lamborghini, la beneficenza a bordo del bolide: il rapper infatti si è fatto riprendere mentre sfrecciava sulla Lambo e regalava pacchi con mille euro in contanti. Non il massimo del buon gusto. Tanto che è stato infilzato, criticato e attaccato un po' a tutte le latitudini. E tra chi ha fustigato mister Ferragni si è distinta Selvaggia Lucarelli, che gli ha dedicato un articolo al vetriolo su Tpi.it. E Selvaggia, ora, rincara la dose. Già, perché nelle ultime ora abbiamo scoperto che al prossimo festival di Sanremo, Morgan non ci sarà. E quest'ultimo ha già ovviamente gridato a brogli, complotti ed eccetera eccetera. Dunque ecco che su queste premesse parte la frecciata-Selvaggia, rigorosamente su Twitter: "Allora adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan. Vojo vedè". Fedez colpito e affondato. Ancora.

"Se sei tanto bravo a fare beneficenza...". Fedez massacrato ancora, la bordata di Selvaggia Lucarelli: come risponde?

