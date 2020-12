The Voice Senior, "Se vuoi te li spiego". Loredana Bertè sfotte Conte, l'imbarazzo in studio

22 dicembre 2020 a

La finale di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha portato alla vittoria di Erminio Sinni ed è stata premiata sia dai telespettatori che dall’auditel. Poco prima dell’annuncio del vincitore, però, Loredana Bertè è stata protagonista di un insolito siparietto, che non è passato inosservato per la stoccata indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Imbarazzo per la padrona di casa e risatine di sottofondo. Il tutto è iniziato con la Clerici che ha voluto salutare i quattro giudici.

Nel rivolgersi alla Bertè, la conduttrice ha sottolineato la sua curiosa abitudine di annotare pensieri sul suo taccuino. "Loredana ti vedo pensierosa, non prendi neanche più appunti, che succede?”, ha chiesto. “Eh sì perché in realtà ho preso appunti sugli ultimi dpcm di Conte, se vuoi te li spiego”, ha risposto la cantante, ricevendo comunque un rifiuto dalla presentatrice.

