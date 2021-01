Italia Sì, "per volontà di Marco Liorni". Voci di corridoio Rai: ospiti e opinionisti, così ha ribaltato il talk

02 gennaio 2021 a

"Per volontà di Marco Liorni". Il talk di Rai1 Italia Sì, giunto alla terza stagione, è ormai una sicurezza nei palinsesti, anche riguardo agli ottimi ascolti. E uno dei segreti è forse la formula ideata dal suo conduttore, svelata dall'opinionista Mauro Coruzzi (che molti ricordano ancora come Platinette). "Per volontà di Marco gli ospiti di Italia Si vanno ascoltati, non giudicati o ripresi. Questo mi riguarda da vicino, dato che faccio parte del gruppo di opinionisti del programma", ha spiegato Coruzzi nella sua rubrica su DiPiù Tv. Toni pacati, dunque, e mai urlati. "È un programma che informa e intrattiene, ma non solo: ci fa anche conoscere persone che sono la parte migliore della nostra Italia, per farci guardare al domani con maggior fiducia". E il pubblico apprezza.

