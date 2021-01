Michelle Hunziker, "insulti sessisti contro di me£. Selvaggia Lucarelli sgancia la bomba: faida ad All together now

27 gennaio 2021 a

Una Selvaggia Lucarelli ad alzo zero contro Michelle Hunziker. Tutta colpa degli ospiti di All together now, il talent musicale condotto dalla presentatrice svizzera su Italia 1. Nel "muro" dello show che vede in giuria Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax sono apparsi gli Arcade Boyz, un duo di youtuber con cui la Lucarelli ha innescato una guerra da tempo accusandoli di insulti sessisti sui social.



Su Instagram la Lucarelli bombarda: "Questi due tipi, gli Arcade Boyz, Eduardo Turco e Daniele Fadda, oggi si dicono molto impegnati sul tema della violenza contro le donne. Nel primo video ecco come parlano delle donne, nel secondo con quali hashtag istigavano i fan a insultarmi. E troppe cose avrei ancora da pubblicare su questi due che non solo non si sono mai scusati, ma hanno anche continuato a provocare, come ha sottolineato il giudice nella sentenza di condanna. Nel frattempo, la loro storia mi auguro diventi un bel deterrente. Gli insulti a me, tra risarcimenti e sanzioni, sono costati più di 30 000 euro. Auguri".

Per la cronaca, J-Ax si è pubblicamente schierato a difesa dei due youtuber contro la Lucarelli. A lui ma soprattutto alla Hunziker Selvaggia chiede come sia possibile che nessuno, tra i presentatori e gli autori, non si sia reso conto della gravità delle parole e dei gesti di due invitati allo show.

