Danza con me, Michelle Hunziker "nervosa e visibilmente inc***a". La scenata intercettata dalla regia Rai

C’è un retroscena, gustoso, che viene a galla dallo spettacolo di Roberto Bolle su Rai1. Una marea di ospiti di tutto rispetto: da Vasco Rossi a Ghali, passando per Diodato. E non solo. C’è era anche Michelle Hunziker. Il ballerino, super sexy come sempre, rivela un particolare inedito sui social: "Michelle visibilmente incavolata che mi sgrida nonostante io la ricopra di baci e abbracci….".



Sui social esplode un giallo: cosa è successo durante la diretta? Ovviamente la replica della bellissima conduttrice svizzera non tarda ad arrivare. "Ma cosa ti stavo raccontando???? Ero proprio nervosa", risponde. Intanto, Danza con me di Roberto Bolle porta a casa una media del 17% di share (con picchi più alti durante la diretta) e poco meno di 4 milioni di spettatori. Un bel risultato per la performance del ballerino e per tutta la produzione.

