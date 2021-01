Michele Boldrin fa a pezzi Selvaggia Lucarelli: "Moralista dei miei stivali, feccia venduta al potere"

17 gennaio 2021 a

Crisi di nervi per Selvaggia Lucarelli, che perde il suo aplomb, ammesso che esista, con Michele Boldrin, il celebre economista. Tutto nasce perché la blogger alza come al solito il ditino, lo punta contro gli italiani che si "permettono" di uscire di casa e riempire i negozi in uno dei pochi giorni in cui possono farlo (ieri, sabato 16 gennaio): "Oggi a Milano supermercati, strade, i pochi negozi aperti strapieni di gente. Strapieni", scandisce la Lucarelli, con evidente indignazione nei confronti del popolino che mette il becco fuori dalle quattro mura. Ed ecco che a quel punto entra in campo Boldrin, che la infilza: "A occhio e croce c'eri anche tu. Perché non sei rimasta chiusa a casa? Moralista dei miei stivali". Dunque la blogger replica: "Vivo accanto ad uno dei grandi centri commerciali all'aperto di Milano, genio". E dopo la risposta, ecco che la sincera democratica Selvaggia blocca Boldrin. Il quale né da conto sempre su Twitter: "La moralista ipocrita non ama sentirselo dire. Feccia venduta al potere", scrive a corredo dello screenshot che mostra il blocco. Un massacro.

