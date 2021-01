L'aria che tira, "Melania Trump escort?". Selvaggia Lucarelli contro Alan Friedman: "Ora basta, cosa dovete fare con lui"

23 gennaio 2021 a

Selvaggia Lucarelli non perdona. In particolare non perdona Alan Friedman, colpevole di aver dato della escort a Melania Trump durante il collegamento a Unomattina su Rai 1 qualche giorno fa. Parlando dell'addio del tycoon e di sua moglie alla Casa Bianca, il giornalista statunitense ha detto: "Donald Trump si mette in aereo con la sua escort e vanno in Florida". Il tutto con delle risatine in sottofondo. Friedman si è poi scusato, sempre in tv, durante la trasmissione di Myrta Merlino, L'Aria che tira su La7: "Battuta infelice, mi scuso". Per la Lucarelli, però, non basta: bisogna adottare la soluzione estrema: "Anziché fare la ramanzina davanti alle telecamere e dopo 3 secondi riabilitarlo come interlocutore autorevole, una conduttrice potrebbe per esempio non invitare più Friedman in tv", ha scritto su Twitter.

