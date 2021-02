Giuseppe Rotunno, se ne va a 97 anni il direttore della fotografia di Federico Fellini e Luchino Visconti

07 febbraio 2021 a

Addio a Giuseppe Rotunno, detto Peppino, uno dei più importanti e premiati direttori della fotografia del cinema italiano e internazionale. Rotunno è morto oggi all'età di 97 anni a Roma. Ha collaborato con grandi registi come Fellini e Visconti ed era stato candidato all'Oscar nel 1980 per All that jazz di Bob Fosse. Tra i tanti premi vinti, anche sette Nastri d'argento, due David di Donatello più quello speciale del Cinquantenario. Per Fellini e Visconti ha illuminato capolavori come Amarcord, Satyricon, E la nave va, Il gattopardo, Le notti bianche, Senso e Rocco e i suoi fratelli

Artista di livello internazionale è stato spesso chiamato a lavorare ad Hollywood. è stata anche la sua attività all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Nel 1966 è stato il primo direttore della fotografia non americano ad essere ammesso nell'American Society of Cinematographers.

Rotunno è stato responsabile del corso di Fotografia presso il Centro Sperimentale fino al 2013 e ha supervisionato in prima persona moltissimi lavori di restauro dei suoi film tra cui quello di Rocco e i suoi fratelli di Visconti, di Amarcord di Fellini. In Italia ha lavorato con Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Mario Monicelli, Valerio Zurlini, Mario Soldati, Antonio Pietrangeli, Lina Wertmuller, Massimo Troisi e Roberto Benigni, Roberto Faenza, Dario Argento. Negli Stati Uniti ha lavorato con Stanley Kramer, Martin Ritt, John Huston, Mike Nichols, Monte Hellman, Bob Fosse, Robert Altman, Alan J. Pakula, Fred Zinnemann, Terry Gilliam e Sydney Pollack.

