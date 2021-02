Manuela Arcuri, "ménage à trois con Silvio Berlusconi?". Tutti muti: "Cosa è accaduto a quelle cene ad Arcore"

13 febbraio 2021 a

Manuela Arcuri si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L'attrice, ospite di Peter Gomez a La Confessione, è tornata sul caso che l'aveva vista protagonista: le cene con Silvio Berlusconi. La Arcuri è stata accusata in passato di aver partecipato a feste private del leader di Forza Italia e aver fatto parte di un ménage à trois. Niente di più falso secondo la diretta interessa: "Ho conosciuto un uomo fantastico, non posso dire altrimenti - ha descritto così il Cavaliere -. Simpatico, galante, goliardico, generosissimo. L’ho conosciuto perché in quel periodo lavoravo strettamente con Mediaset e sono andata ad alcune cene che organizzava”.

A puntare il dito contro di lei Gianpaolo Tarantini, amico di Berlusconi. Era lui, stando ai racconti, ad organizzare feste nelle ville dell'ex presidente del Consiglio. Secondo quanto sostenuto da Tarantini, la Arcuri sarebbe stata addirittura disposta ad avere un ménage à trois con il Cav in cambio di un contratto di lavoro per il fratello, Sergio Arcuri, e ottenere una trasmissione tv. “È vero che Gianpi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena, ma non è che ero sola alle cene. C’erano anche tante altre persone e io mi portavo sempre una mia amica. A queste cene lui raccontava barzellette, cantava, suonava, diventava una festa". E sul fratello ha tenuto a precisare: “Io non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello, non ho mai detto queste cose. Ci sono state tutte queste intercettazioni ma che sono state prese a spezzoni, quindi è facile poi cambiare direzione del discorso. Io non ho mai detto a lui di far lavorare mio fratello. In cambio poi di che? Di niente”.

Sul Nove la Arcuri ha ripercorso anche i suoi più grandi amori. Tra questi quelli più noti: Francesco Coco, Aldo Montano, Gabriel Garko e lo sceicco Al Habtoor. Proprio su di lui la Arcuri ha voluto precisare che si trattava di una relazione veritiera. Iniziata con un colpo di fulmine e terminata per la troppa gelosia. "Lui era diventato estremamente geloso di me - ha spiegato a Gomez -, poi vivendo a Dubai con le sue moglie e i suoi quattro figli, mi disse se volevo diventare la sua quarta moglie. Per me era troppo lontano quel mondo, difficile, era geloso e quindi poi la cosa non è continuata".

