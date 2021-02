Marisa Laurito beccata in strada a Napoli conciata così: irriconoscibile, una foto pazzesca

13 febbraio 2021 a

L’attrice Marisa Laurito è stata immortalata a Forcella, il quartiere di Napoli in cui ha sede il prestigioso teatro Trianon. A tratti irriconoscibile, anche per via della pandemia che costringe sempre a indossare la mascherina, la Laurito è stata impegnata in prima persona nell’iniziativa “Forcella pulisce Forcella”, promossa dal teatro insieme alla Fondazione Banco di Napoli, alle associazioni e alla rete di commercianti, parrocchie e cittadini della zona.

L’attrice è scesa in campo per dare l’esempio virtuoso di come si possa agire per il bene comune: e quindi si è armata di scopa e paletta, cominciando a pulire proprio da piazza Calenda, quella che ospita la sede del Trianon. “La città il salotto di casa nostra - ha dichiarato la Laurito - dove non butteremmo mai una lattina o una cicca a terra. Dobbiamo ricordarcelo quando usciamo, sentirci a casa anche in una piazza o in una strada. Questa manifestazione è tesa a mobilitare i cittadini affinché capiscano che lo Stato siamo noi”.

Tra l’altro nella stessa piazza sono stati impegnati anche gli spazzini dell’Asìa che il venerdì puliscono lo storico ‘cippo’: “È un risultato che siamo riusciti a ottenere perché il cippo era diventato un ricettacolo di immondizia, ma ci sono altri punti di Forcella che sono delle vere e proprie discariche”.

