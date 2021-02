Vasco Rossi, "chi è la Gabri della canzone". Una verità sconvolgente

18 febbraio 2021 a

Chi era la Gabri della omonima, mitica canzone di Vasco Rossi? A svelarlo è Lorenzo Sturani, uno dei tre figli del rocker di Zocca: semplice, era sua madre, Maria Gabriella Sturani, che ebbe col Blasco una intensa storia d'amore.

Oggi quel bambino ha 34 anni, lavora anche lui nel mondo della musica ma in posizione decisamente più defilata rispetto al papà-leggenda (marketing per VivaTicket e speaker radiofonico nella bolognese Radio 1909, dopo gli esordi nella Punto Radio fondata proprio da Vasco) e in una succosa intervista a Leggo spiega le sue scelte: "La radio è il mio hobby. Da piccolo, quando abitavo in provincia di Ferrara, ero in un momento traumatico, senza amici, senza famiglia, mio padre non era ancora nella mia vita, mia madre aveva i suoi problemi. Ascoltare la radio giorno e notte era la mia compagnia".





La vita di Lorenzo non è stata semplice: "Alcuni anni fa, prima di conoscere mia moglie, perché non avevo un lavoro, una famiglia e mi chiedevo che senso avesse proseguire la mia vita. Finché non è accaduta la magia". E il papà famoso? "Mai stata rabbia. C'era solo la volontà, a 14 anni, di volerlo conoscere, anzi c’era molta gioia". La stessa che prova riascoltando Gabri: "Mi passano le immagini di mia mamma, momenti di felicità, ricordi belli". Non è l a sola del canzoniere infinito di Vasco: "Sally è quella che mi ha aiutato, quando dice che 'la vita è un brivido che vola via', significa che bisogna stare attenti a tutto quello che si fa. E poi c’è Un gran bel film, che dice agli altri di farsi gli affari loro".

