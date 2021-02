Grande Fratello Vip, il trionfo di Dayane Mello: un tg dedicato in prima serata, accade l'impensabile

Francesco Fredella 22 febbraio 2021 a

a

a

Non solo in Italia. Ora il Grande Fratello vip di Signorini spopola in Brasile. E di Dayane Mello (che ha origini brasiliane) se ne occupa pure il telegiornale in prima serata. Un vero successo che fa inorgoglire l’Italia intera. Volano i tweet: 32 milioni di contatti. E nel notiziario oltreoceano, oltre al conduttore, finisce pure Cristiano Malgioglio, che in Brasile è ormai di casa. “Ci sono stato dieci volte almeno nella mia vita”, aveva raccontato a noi di Libero tempo fa. Il telegiornale brasiliano, da settimane, manda in onda servizi e spezzoni video di quello che accade nella casa di Cinecittà. La storia di Dayane Mello è molto nota in Brasile, dove ci sono centinaia di fan club.

Malgy e Dayane, che è una delle finaliste di questa edizione, hanno stretto un bellissimo rapporto nella casa. Ore e ore a chiacchierare. Ma adesso per Cristiano e Signorini si tratta dell’ennesimo successo. Alla quarantunesima puntata (se non sbagliamo i conti) il Grande Fratello vip vola ancora e supera Milly Carlucci, che con Il cantante mascherato frena.

Sotto alle coperte... roba da censura: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i dubbi stanno a zero. Video molto esplicito | Guarda

Impensabile: un reality lungo sei mesi (un vero record) fa gioire i piano alti di Cologno Monzese. Una promozione netta per Alfonso Signorini, l’uomo dei record per il Biscione. La finalissima è ad un passo e la casa è piena di veleni: sempre più difficile parlare di feeling. Tutti contro tutti. Chi vincerà l’edizione più lunga della storia del Grande Fratello? Non sottovalutate il derby Dayane Mello- Tommaso Zorzi: potrebbero arrivare ad un soffio dalla finalissima. E potrebbero contendersela in tutti i modi.

"Mi hai derisa e umiliata". Rosalinda in lacrime massacra Dayane Mello? La brasiliana le risponde così: sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.