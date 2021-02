Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore "tornati insieme", Parpiglia svela cosa c'è davvero dietro l'indiscrezione

21 febbraio 2021 a

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci "sono tornati insieme". La soffiata del magazine Vero ha fatto già il giro del web, peccato però che sia stata smentita a tempo record. A rivelare tutta la verità è infatti Gabriele Parpiglia, giornalista molto vicino professionalmente ad Alfonso Signorini e ben informato sulla coppia. Il giornalista ha infatti assicurato che i due sono ancora ex, nonostante i buoni rapporti. Una notizia più volte ribadita dalla stessa Gregoraci. La conduttrice ha infatti lasciato il Grande Fratello Vip in anticipo per fiondarsi a Dubai dove l'attendevano il figlio e l'ex marito. Una decisione presa per amore del piccolo Nathan e che nulla ha a che vedere con un ritorno di fiamma con l'ex manager della Formula 1.

“Io mi diverto a leggere queste cose - aveva detto senza mezzi termini a Verissimo la Gregoraci -. Con Flavio abbiamo un bel rapporto e siamo comunque una famiglia perché abbiamo nostro figlio, però non siamo mai tornati insieme. Ma capisco perché escono queste cose, fa parte del mio personaggio. Quando sei così tanto chiacchierata si dicono spesso tante cose”.

Molte, come questa, infondate. La stessa conduttrice tv ha confidato di essere ancora single. Una dichiarazione che aveva fatto all'interno della casa di Canale 5, dove molti erano i rumors che la vedevano protagonista. Per l'occasione la Gregoraci aveva confessato a Pierpaolo Pretelli di "essere entrata come una persona libera". E così è stato.

