Grande Fratello Vip, Rosaldina Cannavò in lacrime: "Mi ha derisa e umiliata". E Dayane Mello le risponde così: sconcertante

22 febbraio 2021 a

a

a

Dopo giorni di liti, la riappacificazione. Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembra tornato il sereno. Ad aiutare il gioco organizzato dal Grande Fratello Vip e denominato "Giefferton – falsità a corte”. Per l'occasione le due si sono trovate finalmente da sole e hanno avuto modo di chiarire le incomprensioni. A iniziare è stata l'attrice siciliana che, a ruota libera, ha confessato tutto: "Mi hai umiliata e derisa. Non credo di meritarmi questo dopo cinque mesi - ha detto all'amica - è stato brutto e tu mi sei andata contro". Ma non è finita qui, perché Rosalinda si toglie più di un sassolino dalla scarpa: “Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io il mio, ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me”.

"Giulia Salemi incinta". A poche ore dalla diretta, una voce sconvolgente: "Stop al televoto", cosa sta succedendo?

Ad allontanare le due il rapporto che Rosalinda tesse con Andrea Zenga e a cui non ha alcuna intenzione di rinunciare. “Se vuoi io sono al tuo fianco - ha ribadito la concorrente del programma di Alfonso Signorini -. Butta giù il muro di difesa che hai, perché accanto hai persone che ti vogliono bene”. Immediata le lacrime che poi hanno lasciato spazio alla replica della modella brasiliana. “Quando c’era qualcosa di bello, tu mi hai escluso”, ha spiegato Dayane riferendosi alla relazione con Zenga.

"Morto sul set, i fantasmi in casa". Terrore al GfVip, "cosa abbiamo visto": il racconto che sconvolge la casa

“Se tu sei mia amica - ha tuonato a sua volta la Cannavò- devi accettare anche le mie scelte e non giudicarle”. Ed ecco che la Mello si è resa conto di quanto fatto e ha rivolto alla compagna di avventura le proprie scuse: “Hai ragione, a me importa la tua felicità”. Pace fatta, tanto che Rosalinda ha ammesso: "Stasera se vuoi puoi tornare a dormire con me". E la replica è sembrata scontata visto che Dayane si è sciolta in un pianto liberatorio.

"Basta limoni". Giulia Salemi eliminata? Nella cucina del GfVip succede questo: umiliata a tempo di record, così | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.