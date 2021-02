Live-Non è la D'Urso, Maria Teresa Ruta demolisce ancora Amedeo Goria: "Come lo spiego al mio compagno?", la scomodissima rivelazione

Francesco Fredella 22 febbraio 2021 a

Maria Teresa Ruta mette alle strette il suo ex Amedeo Goria. Lo fa a Live-Non è la D'Urso, il programma in prime time della domenica sera su Canale 5, condotto ovviamente da Barbara D'Urso. “I suoi atteggiamenti affettuosi potrebbero essere interpretati male da Roberto, il mio compagno”, dice la Ruta. Goria, invece, tende la mano alla sua ex moglie. “Due volte l’anno possiamo sentirci e basta”, rimarca. Poi il Drive-In con i figli, Guenda e Gianamedeo Goria. “Quando nella vita si costruisce una nuova vita sentimentale, un nuovo amore - spiega la Ruta - penso che sia complesso far capire al partner che dall'altro lato c'è solo affetto". Ma Guenda vorrebbe una reunion: “Il fatto che non si parlano tanto a me dispiace”, dice al Live.

Insomma, una sorta di reunion di famiglia, da Carmelita. Una famiglia tornata al centro dei riflettori soprattutto grazie al Grande Fratello Vip, al quale hanno preso parte sia Guenda si Maria Teresa, eliminata a pochi giorni dalla finalissima per una sorta di complotto contro di lei ordito da Stefania Oralndo e Tommaso Zorzi. E al Live, all'improvviso in studio arriva sua madre. “Non la vedevo quasi da un anno”, dice la giornalista. Abbracci (gli ospiti si sottopongono al tampone) ed emozioni non mancano. Ma per la Ruta dura poco, subito dopo affronta 5 agguerrite sfere. Alba Parietti e la Tagli cliccano sul rosso: “La Ruta inventa gossip per far parlare di sé”.

La Parietti rincara la dose insieme a Simona Tagli (ex del Principe Alberto di Monaco): la Ruta sostiene di aver avuto un flirt con lei e sarebbe scappato pure un bacio. Ma il principe nega. Dice che non è affatto così. Il caso s’ingrossa terribilmente. E ancora una volta, la Ruta è clamorosamente e vorticosamente al centro del gossip.

