Costanza Caracciolo, il dramma vissuto con Bobo Vieri: "Un dolore immenso, mi vengono i brividi"

01 marzo 2021 a

a

a

Ha vissuto un vero dramma Costanza Caracciolo, un dramma a cui pensa continuamente. Ospite speciale della puntata di Ogni Mattina, la showgirl si racconta nel salotto de Le Confessioni di Adriana Volpe. L’ex velina di Striscia la notizia, è molto appagata dal suo matrimonio con l'ex campione di calcio Christian Vieri, con cu ha costruito una splendida famiglia grazio alla nascita di sue splendide bambine, Stella e Isabel. Ma non sono state rose e fiori sempre.

L'abito trasparente (e un messaggio fortissimo): la foto di Anna Tatangelo che fa perdere la testa a mezza Italia | Guarda

Purtroppo, i due hanno vissuto anche momenti molto dolorosi, alcuni anni fa hanno dovuto affrontare una perdita molto difficile: Costanza Caracciolo ha avuto un aborto spontaneo alla sua prima gravidanza. La Caracciolo quindi racconta ad Adriana Volpe quel periodo così drammatico che peraltro è stato reso ancora più difficile dal fatto che nello stesso momento in cui Costanza perdeva la sua bambina, tutti i giornali di gossip avevano annunciato la sua gravidanza.

Video su questo argomento "Grazie mille, Italia": trionfo ai Golden Globe, tutta la gioia di Laura Pausini

“Mi sono arrivati messaggi doppi, auguri e mi dispiace… È un trauma, un dolore immenso, mi vengono i brividi al pensiero”, ricorda l’ex velina. Che però parla anche della sua storia d'amore con Vieri. Racconta che si conoscevano già da anni ma non si erano mai frequentati se non come amici ma poi le cose sono cambiate per Costanza quando ha scoperto che quello che sarebbe diventato suo marito aveva un lato sensibile che le ha fatto capire che poteva essere l'uomo della sua vita. Così, nonostante la differenza d’età, Vieri e Costanza si sono innamorati e sono ora una delle coppie vip più solide: “Ci siamo completati, avevo bisogno di uno come lui e lui di una come me”.

Ora i due sono felici e vogliono pensare alla loro bellissima famiglia, che per il momento non si allargherà: “Non abbiamo intenzione di farne un altro, due figli volevamo”. Ma chissà se è vero che si fermeranno qui.

"Ecco perché lo faccio". La risposta della D'Urso a Zingaretti: rosiconi tutti muti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.