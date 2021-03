Sanremo 2021, Fiorello massacra Zingaretti (e non solo) in eurovisione: "Vuota come il leader Pd senza..."

03 marzo 2021 a

L'Ariston vuoto ha sconvolto i piani di Fiorello, il conduttore - insieme ad Amadeus - della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Lo showman siciliano, però, non si è lasciato abbattere dalla pesante mancanza di pubblico. Anzi, ha iniziato a ironizzare sulle poltrone vuote e non solo. Nel suo mirino anche i politici, a partire dal leader del Partito democratico: "Una poltrona vuota è come Zingaretti senza la d'Urso", così ha rotto il ghiaccio Fiorello. Parlando di figuranti, in un primo momento ammessi in platea e poi scartati definitivamente, il comico ha punto l'intera classe politica, dicendo che il figurante "è come il politico, è pagato per occupare la poltrona. Solo che il figurante va a casa quando il programma è finito...".

Una battuta pungente che prende di mira l'abitudine di diversi politici di trovare qualsiasi tipo di escamotage per non lasciare il posto che occupano, in Parlamento o al governo, e quindi la loro poltrona. Basti pensare alla crisi di governo delle ultime settimane, che ha poi portato alla caduta di Giuseppe Conte e alla nascita di un nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Lo showman, che farà compagnia ad Amadeus sul palco dell'Ariston per tutte e cinque le serate del Festival, ha voluto punzecchiare non solo i politici ma anche la stessa Rai.

A Fiorello, in particolare, non sarebbe andata giù la decisione di impedire a 300 figuranti, inizialmente previsti, di accedere al teatro e assistere allo spettacolo. Una scelta non condivisa , vista l'importanza del pubblico sia per i cantanti in gara che per i telespettatori a casa. Ecco allora che lo showman ha deciso di scherzarci su: ha spiegato che i figuranti erano già stati pagati dall'organizzazione e che non potendo più entrare all'Ariston hanno provato ad andare in montagna ma hanno trovato tutto chiuso. Un chiaro riferimento alla proroga della chiusura delle piste da sci, decisa dal governo all'ultimo minuto. "Se vedete 300 persone in giro per l'Italia, sono i figuranti in vacanza", ha scherzato Fiorello.

