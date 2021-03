Sanremo 2021, Fedez "stava per svenire": a un passo dal collasso, le immagini-choc del polso

03 marzo 2021 a

a

a

"Da oggi in poi il livello d'ansia si misurerà in Fedez": questo è solo uno dei commenti ironici che ieri sera hanno animato Twitter dopo l'esibizione di Fedez e Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome a Sanremo. La tensione del cantante, infatti, era più che evidente anche ai telespettatori da casa. Per lui, comunque, si trattava della prima volta sul palco dell'Ariston. E l'emozione è stata troppa. Tant'è che per tutta la durata della performance, il marito di Chiara Ferragni ha avuto una faccia cadaverica. Alla fine, poi, si è addirittura commosso.

Effetto-Covid su Sanremo, ecco i dati dello share: flop o trionfo? Come leggere queste (strane) cifre

Per provare a calmare la sua tensione, il cantante ha anche tentato un escamotage particolare: ha indossato dei bracciali elettronici anti ansia. Per il suo debutto, quindi, si è lasciato "aiutare" da questi strumenti che - a quanto pare - servono proprio a tenere sotto controllo agitazione e stress. Lo ha svelato lui su Instagram, prima di salire sul palco. A confermare il particolare stato d'animo di Fedez è stato anche Fiorello, il conduttore della kermesse insieme ad Amadeus.

Alla fine della performance di Fedez e Francesca, infatti, lo showman siciliano ha fatto irruzione sul palco e ha rivelato un retroscena. Ha raccontato che il cantante era davvero molto provato dietro le quinte del palcoscenico e che "stava quasi per svenire". Lo stesso Fedez, comunque, non ha mai nascosto la sua agitazione per Sanremo anche nelle settimane che hanno preceduto il Festival. In un'intervista al settimanale Gente, l'ex giurato di XFactor ha ammesso di prepararsi all'evento facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr per cercare di raggiungere uno stato di calma e tranquillità. A rendere Fedez così teso, però, non è solo l'Ariston. Il rapper, infatti, è anche in attesa della sua secondogenita. Il parto della Ferragni, tra l'altro, si avvicina sempre di più.

"Una Merkel con la cravatta, sapete come ci guarda?". Fiorello ridicolizza Draghi: battuta ferocissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.