Sandra Milo, roba da censura a 88 anni: "La proposta indecente del giovane palestrato con misure impossibili"

03 marzo 2021 a

"Alcuni hanno delle misure impossibili, fuori dal normale". A 88 anni suonati Sandra Milo riesce ancora a fare scandalo, lei che negli anni Sessanta era considerata la bomba sexy del Belpaese. A Un giorno da pecora su Rai Radio 1, l'ex modella, valletta, presentatrice, attrice e chi più ne ha più ne metta, ha raccontato degli approcci spinti che riceve sui social da uomini molto più giovani di lei.

"Ragazzi", addirittura, come li definisce lei stessa nel corso dell'intervista-osé ai microfoni della radio pubblica. "Sui social ho un sacco di pretendenti, che mi scrivono di tutto. La maggior parte delle proposte non le posso nemmeno ripetere, perché sono proposte davvero esplicite. C'è qualcuno che parla d'amore, ma la maggior parte parla di se***, vorrebbe incontrarmi".

Non bastasse, alla domanda rivoltale dai conduttori sull'età di questi 'pretendenti', la Milo replica che "sono tutti bei ragazzi, palestrati, mi mandano le loro foto, anche in mutande. E qualcuno anche senza". Basta così? No: "Alcuni - racconta candidamente la ormai quasi novantenne - sono proprio esagerati, hanno delle misure impossibili, fuori dal normale". Tanto che, continua, "alcuni li ho dovuti bloccare, perché erano troppo indecorosi". Al che, su Radio 1 le hanno chiesto se sia infastidita da quel tipo di avance. E lei: “No, devo dire che non me ne importa niente”.

Sandra Milo, peraltro, non è nuova a questo genere di ‘uscite’. Basta scorrere Google dopo aver digitato il suo nome per trovare, rimanendo solo ai casi più recenti, lei che nel 2019 racconta di avere un nuovo amore, lei che a inizio 2020 racconta che “il se*** con Fellini era sublime” o, ancora, che nel dicembre dello stesso anno (poche settimane fa) appare sui siti di news e gossip di mezza Italia sdraiata a gambe aperte su un letto, coperta solo da un lenzuolo bianco.

