Sanremo 2021, la bordata di Achille Lauro ad Amadeus: "Importantissimi, vero?". Cosa vi era sfuggito: la rabbia del cantante

Al Festival di Sanremo, come da prassi, i fiori al termine delle esibizioni vengono consegnati soltanto alle donne. Ma alla kermesse dell'Ariston, quest'anno, c'è un piccolo "problema", o meglio un caso. Quello di Achille Lauro, che si è prodotto in una stoccata ad Amadeus al termine della sua seconda esibizione in veste di ospite, dove ha portato Bam Twist, brano per il quale sul palco ha coinvolto nelle danze anche Francesca Barra e Claudio Santamaria, coppia affiatatissima.

Anchille Lauro per la performance ha vestito i panni di Mina. E al termine del brano ecco Amadeus e la consegna dei fiori, portati alla Barra, che per inciso è da tempo in prima linea nella battaglia contro gli stereotipi di genere. Ed ecco che Achille Lauro ha commentato: "Importantissimi, vero?". Il punto è che Achille Lauro, che per sua confessione ha una "sessualità fluida", "sono sessualmente tutto", vorrebbe qui fiori. Insomma, non solo alle donne. La sua identità di genere, infatti, è ambigua per sua stessa presa di posizione. La frecciata ad Amadeus, insomma, è arrivata. Ora resterà soltanto da vedere che cosa farà il conduttore nelle prossime puntate: fiori consegnati anche ad Achille Lauro oppure no? Per inciso, il caso ha diviso i social: chi sta col cantante e chi, invece, sostiene che il mazzo a lui non spetta. Amen.

Per inciso, nel corso della seconda serata del Festival, è stato abolito il carrellino con cui veniva consegnato l'omaggio floreale. "Una, due, tre volte ma poi stanca", aveva commentato Amadeus riferendosi al carrellino nel corso della conferenza stampa post-prima serata. E così, nella seconda, al posto del grottesco carrellino è spuntato un addetto dotato di guantino in lattice nero, misura anti-contagio in verità un poco grottesca, il cui ruolo era, appunto, consegnare i fiori alle signore. Ma non ad Achille Lauro...

