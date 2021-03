Sanremo 2021, la serata di follia di Ibrahimovic: super ritardo in moto con lo sconosciuto. Arriva e umilia Achille Lauro: "In garage"

Francesco Fredella 05 marzo 2021 a

Un fuoriprogramma rocambolesco. Sembra la trama di un film. Un incidente in autostrada blocca Zlatan Ibraimovich nel traffico (ieri, giovedì 4 marzo, era a Milano per un impegno calcistico). “Sono rimasto bloccato. Spero che nessuno si sia fatto male nell’incidente. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto un passaggio? Era la prima volta che viaggiava in autostrada. Per fortuna era milanista”, racconta Ibra. Già, il punto è che era atteso al Festival di Sanremo, per la serata dei duetti, già alle 21.30. Ma è arrivato soltanto alle 23: insomma, un ritardo clamoroso. E che poteva essere ben peggiore.

Amadeus, come prova del nove, manda in onda un video di Ibra in moto con questo motociclista misterioso. A causa dell’incidente Ibra ha rischiato di non arrivare in tempo sul palco dell’Ariston. Ma, alla fine, tutto è andato bene. Ibra arriva per tempo. Sale sul palco. Abito scuro, sguardo impietrito. Zero sorrisi. “Ma è diventato più alto rispetto a martedì sera?”, dice Amadeus. Lui non risponde. Rigoroso silenzio.

E poi arriva la stoccata ad Achille Lauro. "Lo mettiamo in garage a controllare le auto”, dice Ibra subito dopo aver raccontato l’impossibilità di essere a Sanremo per motivi legati al calcio, questo nella serata precedente, la seconda puntata. “Dovevate venire a Milano. Se non c’è Ibra al Festival allora deve andare il Festival da lui”, continua. Gelo in studio. Amadeus non risponde. Il ritorno di Ibra sul palco di Sanremo fa gioire i milanisti. Mentre ad impallidire c'è Achille Lauro.

