Sanremo 2021, "Barbara Palombelli mi ha mandato un sms...": a poche ore dal Festival, la rivelazione di Michel Dessì

Barbara Palombelli stasera, venerdì 5 marzo, sarà sul palco dell’Ariston per la quarta puntata. C’è molta attesa per l’arrivo della giornalista, conduttrice di Forum e Stasera Italia. “Sono l’unico uomo in redazione. Tutte donne, nella sede di Roma di Stasera Italia. Barbara è una donna molto generosa. In questo mestiere ci sono molte gelosie, ma lei dà consigli. Ti scrive per i consigli ed è una vera guida, una maestra”, dice Michel Dessì.

“Mi aspetto la Barbara così come è realmente, quella che conosco e che vediamo in tv”, racconta l’inviato di Stasera Italia a RTL102.5 News. “Le ho mandato un messaggio. In bocca al lupo, ha risposto ed ha detto che le manchiamo. Ovviamente anche lei ci manca molto”, continua Dessì. Che ha tifato ieri sera per i Maneskin e per Orietta Berti: “Mi piace troppo. Ha una forza pazzesca”.

Dessì racconta, però, che stasera non seguirà Stasera Italia (condotto da Veronica Gentili), ma di stare incollato alla tv per Sanremo. “Unico problema è che finisce troppo tardi”, dice il giornalista. E infatti stasera i telespettatori faranno le ore piccole. Sono previste 30 esibizioni nella puntata di oggi. Quindi potrebbe finire molto tardi il Festival di Sanremo, che ha segnato il 42% di share. Lo scorso anno 3 milioni in più di telespettatori. La terza serata di Sanremo segna un calo. Ma a difesa degli ascolti interviene Claudio Brachino, ex direttore di Mediaset.

“Per essere un Festival senza pubblico, e lo dico da uomo di televisione che per 35 anni aveva il pallino degli ascolti alle 10 del mattino. Lì c’è il numero uno, Fiorello. Amadeus è un professionista. Va bene cosi”, conclude Brachino. “Cantare senza pubblico o fare una battuta senza le risate dal vivo? Orribile. Un anno di lockdown ha cambiato tutto nella testa delle persone”.

