Sanremo 2021, "sei bella magretta". Fiorello, battutaccia-horror: Vittoria Ceretti lo fulmina con otto parole

05 marzo 2021 a

a

a

Non solo palloncini a forma di fallo maschile e attimi di "petting" incontrollato con il conduttore Amadeus. Rosario Fiorello appare ormai incontenibile a 5 giorni dall'inizio del 71esimo Festival di Sanremo, la cui rappresentazione scenica sembra essere curata dal miglior Tinto Brass. Al centro delle polemiche questa volta una battuta rivolta alla top model Vittoria Ceretti. "Tu sei bella magretta eh?" esclama il conduttore. Attimi d'imbarazzo sul palco dell'Ariston, interrotti dalla pronta risposta della 22enne: "Bah però un po' di formette ce le ho" controbatte la Ceretti imbarazzata.

Vittoria chi? La misteriosa co-conduttrice a Sanremo e il mistero su cachet: ciò che non sapete sulla (bellissima) Ceretti

Pronti, partenza e via al dibattito sui Social. Il pubblico non sembra minimamente aver apprezzato la battuta dello showman siciliano. "È appena passata la pubblicità progresso riguardo i disturbi alimentari e Fiorello nel primo minuto di show subito dopo se ne esce con un "sei magretta" come complimento" scrive un utente su Twitter, sottolineando il pessimo timing del conduttore. "Sei bella magretta se lo poteva risparmiare sinceramente", "Sei bella magretta... ma chi te lo ha chiesto?!" continuano i commenti. Il conduttore dovrà cercare di darsi una regolata in vista della finalissima di stasera. Il body shaming è un argomento particolarmente delicato e le battute a riguardo portano sempre solo a delle grane. Come quando l'anno scorso, Amadeus aveva definito "molto belle", le donne con cui avrebbe presentato il Festival.

Dimenticate Amadeus e Fiorello. Sapete chi condurrà la terza serata? Lei: roba da far girare la testa | Foto

All'epoca era nato sui social l'hashtag #boycottSanremo, in seguito alla conferenza stampa che aveva visto rivolgere Amadeus testuali parole alla modella Francesca Sofia Novello: "E' una... come dire... una sorta di scommessa personale perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso... questa ragazza molto bella, ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo... intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro malgrado la sua giovane età". Amadeus si scusò subito dicendo di essere stato frainteso e la polemica si placò dopo alcuni giorni. I conduttori sono ora particolarmente chiamati alla massima attenzione nella scelta delle loro parole.

Trasparenze estreme e squarci vietati ai minori: Vittoria Ceretti, a tarda notte Sanremo da bollino rosso | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.