Sanremo 2021, Barbara Palombelli e il disastro del gobbo: "C'è scritto che...?", la regia inquadra proprio lì

La presentazione di Barbara Palombelli in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 è stata a dir poco particolare. È infatti stata preceduta da un piccolo siparietto di Amadeus e Fiorello, con quest’ultimo che ha dichiarato “non voglio fare body sharing, perché qui ormai non puoi dire niente, però ho scoperto una cosa. Tu non vedi niente, mi sei passato davanti e te ne sei andato senza accorgerti di me. Ma ci vedi fino a lì?”.

A questo punto Fiorello ha indicato il gobbo, invitando Amadeus a leggere insieme a lui: anche la regia lo ha inquadrato mentre i due presentavano all’unisono la Palombelli, con lo showman siciliano che non ha resistito alla tentazione e ha esclamato “c’è scritto che si è sposata con Rutelli?”. Ovviamente no, ma superato il piccolo imbarazzo è poi avvenuto l’ingresso della conduttrice di Rete 4 tramite le classiche scale del teatro Ariston.

“È il mio sogno essere qui, come penso sia quello di tutti”, ha esordito la Palombelli, che poi ha aggiunto: “La nonna valletta debutta stasera. Mancavo a Sanremo da tanti anni, sono felice di essere tornata proprio adesso perché sono convinta che questo Festival darà speranza a tutto il settore. Sono felice di presentare Noemi, una ragazza che ho conosciuto giovanissima”. Infine la Palombelli è stata tradita dall’emozione mettendosi in posizione errata, con Amadeus che le ha indicato di guardare in camera.

