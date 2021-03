Sanremo 2021, Barbara Palombelli non convince: "Aridatece Zlatan", la voce che filtra dietro le quinte

06 marzo 2021 a

a

a

Barbara Palombelli non ha convinto il pubblico di Sanremo. La co-conduttrice di Amadeus per la quarta serata della kermesse non è piaciuta soprattutto al mondo social. "Ma cosa sta dicendo?", "Così i vecchi si addormentano", "Noi andiamo un attimo al bar": questi alcuni dei commenti che hanno iniziato a circolare online dopo la sua apparizione all'Ariston. Neanche il suo monologo sulle donne, intervallato da grandi canzoni che hanno fatto la storia del festival, sembra essere stato apprezzato.

Video su questo argomento Sanremo, "Il braccialetto anti-stress non serve a niente". Scopri perché la scienza smonta l'accessorio di Fedez.

Al termine della performance della giornalista, si sono scatenati commenti ironici e sorpresi su Twitter. "Se dico che la Palombelli è stata pallosissima, sono contro o a favore delle donne?"!, scrive un utente. "Forse ho capito perché Rutelli non si fa più vedere in giro", aggiunge un altro. Il discorso della Palombelli ha annoiato anche il giornalista musicale Ernesto Assante, che ha commentato: "Lo Stato Sociale ha svegliato tutti quelli che si erano addormentati con la Palombelli".

"Non farlo". Giovanna Civitillo e la telefonata con mamma Amadeus dopo Sanremo: diktat privatissimo

Ma i commenti ironici non finiscono qui. Qualcuno twitta: "Strategica la Palombelli a quest'ora, così i vecchi si addormentano proprio poco prima di quando avrebbero spento la tv mantenendo gli ascolti alti". La giornalista e volto di Rete 4, infatti, si è esibita in tarda serata, poco dopo la mezzanotte. Ma il commento definitivo è probabilmente questo: "Aridatece Zlatan".

Fiorello coinvolto nello "spettacolo gay" di Achille Lauro. Bacio in bocca, Sanremo esplode | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.