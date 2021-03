Sanremo 2021, Fedez sconvolge tutti: "Mi puzzano i piedi", ansia per la finalissima

06 marzo 2021 a

Fedez non ha nascosto l'emozione di varcare l'Ariston. Il rapper, dopo le lacrime della prima sera, è tornato a parlare su Instagram. E lo ha fatto poco prima della finalissima di Sanremo. "Mi hanno spiegato che c’è una piccolissima probabilità di sfiorare il podio quindi… non succede ovviamente, ma se dovesse succedere!! Se aveste voglia di supportarci al televoto..”., dice rivolgendosi ai fan. E ancora: “Se non per me almeno per la Franci (Michielin, ndr) che mi ha dovuto sopportare per quattro serate con le mani sudate, i piedi sudati che, devo dirlo, puzzavano anche un po’ per l’ansia, non so per quale motivo mi è accaduta questa cosa in queste serate“.

Ma Fedez si sa, non è nuovo a confessioni. Il cantante, dopo aver esordito sul palco, si era lasciato andare a una privatissima rivelazione: “Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione… Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo”, aveva ammesso in colloquio con il Corriere della Sera sorprendendo tutti quelli che lo avevano visto.

La stessa Michielin aveva detto di apprezzare questo lato dell'amico: “Federico mi piace perché appartiene a un mondo, quello hip hop, che in genere è machista. È bello vedere una persona emotiva che espone la propria fragilità".

