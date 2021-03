Giorgio Panariello, "le donne con la barba...": l'8 marzo se ne esce con questa foto. Un disastro, si scatena il delirio

Francesco Fredella 09 marzo 2021 a

Giorgio Panariello non rinuncia alle gag. E sui social decide di fare gli auguri alle donne in modo particolare. Il comico, che è impegnato in Lui è peggio di me, in onda su Rai 3, dice: “Auguri alle donne con la barba”. Giorgio Panariello affronta l’ultima puntata del programma tanto innovativo, che va in onda il giovedì sera. Il comico toscano torna a far parlare di sé con un post molto simpatico (che è visibile sul suo profilo Instagram). E sembra che il popolo femminile non si sia affatto irritato per questi auguri molto, ma molto, sui generis.

A Panariello si perdona tutto. Con lui, dopo quella battuta, scherza il comico Marco Giallini. Che dice: “Sei il mio tipo e lo sai”. Emoticon, commenti a pioggia, risate social: un post di Panariello riesce a scatenare tutto questo. Intanto, tutti sperano in un ritorno al cinema di Panariello (magari insieme ai suoi due compagni d'avventura: Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, che potrebbe recitare in un cameo). Sarebbe, per davvero, un colpo grosso del comico toscano. Il suo programma su Rai3 è andato benissimo, partendo un po' in sordina. Ma è piaciuto al pubblico da casa, che ha applaudito alle performances della coppia inedita Giallini- Panariello. Tra loro, anche lontano dalle telecamere, si nota un certo feeling. Che non passa inosservato.

