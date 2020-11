Tale e quale show, Carlo Conti in lacrime in diretta per Giorgio Panariello e il fratello morto. Lo stupore di Elena Sofia Ricci

Francesco Fredella 13 novembre 2020 a

"Ma si è commosso?". Elena Sofia Ricci si gira verso Giorgio Panariello, quasi incredula, dopo aver visto Carlo Conti crollare emotivamente a Tale e quale show. Il conduttore toscano, ancora positivo al coronavirus, è tornato comunque al timone del programma dopo essere finito in ospedale, sia pure in modo molto particolare, in maglietta dal divano di casa. Per annunciare l'intenso libro dell'amico (e giudice) Giorgio Panariello, l'autobiografico Io sono mio fratello dedicato al fratello morto nel 2011, Conti non è riuscito a trattenere le lacrime; "RIvivo quelle emozioni". E la Ricci, ospite della puntata, non ha nascosto lo stupore.

"È subdolo", dice Conti a proposito del coronavirus, prima di salutare Nello, il compagno di camera in ospedale, durante il ricovero. Anche Elena Sofia Ricci racconta di aver avuto il Covid. L’attrice dice di essersi sottoposta a giugno scorso a test sierologici durante le riprese di Che Dio ci aiuti. I sintomi strani, sospetti, li riconduce a quell’esito positivo. Ora sta meglio.

